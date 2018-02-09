9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно раскрыто убийство девушки 17-летней давности. Об этом сегодня на пресс-конференции для областных и республиканских СМИ сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, подразделения органов внутренних дел области раскрыли 20 тяжких преступлений прошлых лет. В том числе два разбойных нападения и факт причинения тяжких телесных повреждений, произошедшие в 2014 и 2016 годах. Было раскрыто убийство 17-летней давности.

"В августе 2000 года в лесном массиве у Гродно обнаружили труп девушки 1981 года рождения. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие сдавливания органов шеи руками и петлей. Благодаря непрекращающейся кропотливой работе в сентябре минувшего года оперативниками области установлено, что убийство совершил 50-летний житель областного центра", - сказал Вадим Синявский. Мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия.

Начальник УВД отметил, что по итогам 2017 года общее количество зарегистрированных преступлений в Гродненской области уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 8,8%. Почти на 20% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Подозреваемые установлены по всем убийствам, покушениям на убийства, фактам тяжких телесных повреждений. Улучшилась криминогенная обстановка в сельской местности и общественных местах населенных пунктов области. Меньше зарегистрировано преступных деяний, совершенных ранее судимыми лицами.

"В истекшем году совместными усилиями правоохранительных органов области из оборота изъято почти 450 кг наркотических средств и психотропных веществ. Пресечена деятельность 16 так называемых интернет-магазинов по распространению наркотиков, перекрыты 6 каналов их поступления на территорию нашего государства из-за рубежа", - заявил Вадим Синявский. Он подчеркнул, что в результате проводимой работы в более чем два раза сократилось количество госпитализированных в связи с передозировкой.-0-