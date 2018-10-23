В Гродно разыскивают двух женщин, обманувших аптекаря

23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают двух женщин, обманувших продавца аптеки, на их счету может быть несколько похожих эпизодов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Схема обмана попала на видео. Две женщины пришли в аптеку по проспекту Я.Купалы в Гродно. Одна из них попросила товар на небольшую сумму и в качестве оплаты достала купюру в Br50, однако в какой-то момент ловко спрятала ее. Вторая женщина в это время отвлекала работника аптеки.

"Продавец передала им в качестве сдачи Br46, факт мелкого хищения выяснился уже позже. При просмотре записей с камер видеонаблюдения удалось установить схему, которой пользовались женщины. Они подозреваются еще в двух эпизодах схожего плана", - сообщили в УВД облисполкома.

Тех, кто узнал подозреваемых, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-586-44-76.-0-