19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают скрывшегося после наезда на ребенка водителя, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел утром 18 октября у дома №23 по улице Калиновского. Ребенок собирался переходить дорогу по пешеходному переходу. "Он успел сделать лишь несколько шагов. Темный автомобиль проехал по ноге ребенка: не останавливаясь, его водитель продолжил движение в сторону улицы Болдина", - рассказали в ГАИ.
Очевидцев этого происшествия и тех, кто обладает информацией об обстоятельствах его совершения либо скрывшемся водителе, просят позвонить в ГАИ по телефону (80152)79-75-45 либо 79-75-05.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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