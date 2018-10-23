23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают виновника лобовой аварии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 22 октября на улице Тимирязева в Гродно лоб в лоб столкнулись легковой "Пежо" и грузовой автомобиль одной из коммунальных организаций. По предварительной информации, виновником ДТП стал именно водитель легковушки, однако он скрылся с места происшествия.

В ГАИ рассказали, что владелец "Пежо" при этом оказался ни при чем, он сообщил, что еще 20 октября оставил свой автомобиль для ремонта одному из "гаражных" мастеров. Мужчина, который занимался ремонтом машин, пока на связь не вышел. Был ли именно он за рулем, устанавливается. Ведутся поиски водителя.

Также выясняются все обстоятельства ДТП.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома