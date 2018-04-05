5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ребенок на роликах попал под машину на проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 4 апреля водитель "Мерседес" двигался по улице Городничанской в сторону улицы Кирова. Неожиданно перед машиной появился 9-летний мальчик. "Ребенок катался на роликах по дворовой территории и случайно выкатился на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля вовремя среагировал. Хотя наезда избежать не удалось, ребенок отделался ушибами и ссадинами", - сообщили в ГАИ региона.

С начала года на дорогах Гродненской области было зафиксировано пять ДТП с участием несовершеннолетних, в которых восемь детей получили травмы различной степени тяжести.

В ГАИ обратились к родителям с просьбой еще раз напомнить своим детям о правилах поведения на дороге и по возможности не оставлять их без присмотра.-0-