5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ребенок на роликах попал под машину на проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Вечером 4 апреля водитель "Мерседес" двигался по улице Городничанской в сторону улицы Кирова. Неожиданно перед машиной появился 9-летний мальчик. "Ребенок катался на роликах по дворовой территории и случайно выкатился на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля вовремя среагировал. Хотя наезда избежать не удалось, ребенок отделался ушибами и ссадинами", - сообщили в ГАИ региона.
С начала года на дорогах Гродненской области было зафиксировано пять ДТП с участием несовершеннолетних, в которых восемь детей получили травмы различной степени тяжести.
В ГАИ обратились к родителям с просьбой еще раз напомнить своим детям о правилах поведения на дороге и по возможности не оставлять их без присмотра.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.414 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9668 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4033 BYN
|3.398 BYN
|3.41 BYN