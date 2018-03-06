6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ребенок от скуки повредил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В конце февраля житель микрорайона Девятовка обнаружил, что кто-то поцарапал его машину. Прибывшие на место правоохранители обнаружили еще шесть транспортных средств с идентичными повреждениями. Неизвестный нацарапал на машинах номера, а в одном случае даже нецензурное слово.
"Сотрудники милиции стали опрашивать жильцов близлежащих домов. Некоторые из них пояснили, что видели двух несовершеннолетних детей. Одного из них вызвали на беседу вместе с мамой. Женщина сама расспросила ребенка, после чего он признался в содеянном", - рассказали в пресс-службе УВД.
Мальчик пояснил, что ему было скучно. Он нашел мелки и решил не рисовать на асфальте, как поступила его старшая сестра, а украсить своим творчеством припаркованные автомобили. Теперь его родителям придется возместить причиненный ущерб.-0-
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