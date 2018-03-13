В Гродно сбивший пешехода таксист приговорен к двум годам ограничения свободы

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесен приговор таксисту, который сбил пешехода на зебре. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

Суд Ленинского района признал водителя такси виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он лишен права управления на 3 года.

Авария произошла утром 7 ноября на улице Тавлая в областном центре. Водитель такси, с его слов, не заметил пешехода и сбил. На место аварии не вызывались ни сотрудники ГАИ, ни скорая помощь. Таксист решил самостоятельно доставить пострадавшего в больницу: с тяжкими телесными повреждениями того госпитализировали.

Как сообщалось, до аварии водитель такси 80 раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Почти 30 раз он нарушил правила за последние два года.-0-