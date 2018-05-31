31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно серийный нарушитель правил пострадал в аварии на мотоцикле. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла в ночь 31 мая в центре города. Водитель мотоцикла "Ямаха" с ускорением стартовал со светофора на перекрестке улиц Коммунальной и Горького.
"С его слов, на скорости около 60 км/ч произошел занос и мотоцикл опрокинулся. С переломом ноги мотоциклист госпитализирован", - рассказали в ГАИ региона. Там отметили, что молодой человек 38 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 23 - за последние два года (в 17 случаях это были факты превышения скорости).-0-
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