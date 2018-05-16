В Гродно служебная собака помогла задержать хулигана

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно служебная собака помогла по горячим следам задержать хулигана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Юноша 1999 года рождения около полуночи зашел в торговый объект по улице Пушкина в Гродно. В какой-то момент он решил выплеснуть эмоции, разбив стекло на одной из входных дверей универсама.

"Хулиган тут же попытался убежать. Впрочем, уйти далеко не удалось. Вскоре с применением служебной собаки злоумышленник был задержан", - рассказали в милиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".-0-