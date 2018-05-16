В Гродно служебная собака помогла задержать хулигана

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно служебная собака помогла по горячим следам задержать хулигана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Юноша 1999 года рождения около полуночи зашел в торговый объект по улице Пушкина в Гродно. В какой-то момент он решил выплеснуть эмоции, разбив стекло на одной из входных дверей универсама.
"Хулиган тут же попытался убежать. Впрочем, уйти далеко не удалось. Вскоре с применением служебной собаки злоумышленник был задержан", - рассказали в милиции.
Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.367 BYN
|2.377 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN