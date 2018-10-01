В Гродно судят группу инсценировщиков ДТП: на скамье подсудимых 11 человек

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Гродно сегодня начинается рассмотрение дела инсценировщиков ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном суде.

Пройдет заседание в открытом формате. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), предъявлено 11 гражданам.

Как сообщалось, преступная группа действовала со второй половины 2014 года. Ее участники с помощью желавших "подзаработать" инсценировали дорожно-транспортные происшествия ради страховых выплат, причем часто использовались ранее поврежденные автомобили. Незаконно получено Br137 тыс.

Это не первое подобное дело в регионе. В начале сентября судом Октябрьского района Гродно был вынесен приговор по уголовному делу по обвинению 25 человек в совершении преступлений по ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Они также инсценировали ДТП для получения выплат от страховых компаний.-0-