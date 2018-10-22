В Гродно у вокзала горела маршрутка

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно у автовокзала горела маршрутка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел утром 21 октября. Водитель маршрутного такси почувствовал запах гари, из-под моторного отсека пошел дым.

Попытки справиться с огнем самостоятельно ни к чему не привели. На место прибыли расчеты МЧС: пожар был потушен. Вероятной причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет. У "Мерседеса" 2015 года выпуска поврежден моторный отсек.

Так как машина загорелась в движении, то происшествие считается ДТП.-0-