В Гродно у вокзала горела маршрутка

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно у автовокзала горела маршрутка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел утром 21 октября. Водитель маршрутного такси почувствовал запах гари, из-под моторного отсека пошел дым.
Попытки справиться с огнем самостоятельно ни к чему не привели. На место прибыли расчеты МЧС: пожар был потушен. Вероятной причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет. У "Мерседеса" 2015 года выпуска поврежден моторный отсек.
Так как машина загорелась в движении, то происшествие считается ДТП.-0-
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