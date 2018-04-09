В Гродно услугу "трезвый водитель" оказывал пьяный таксист

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно услугу "трезвый водитель" туристам из России оказывал пьяный таксист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Компания молодых людей из России отдыхала в одном из ночных клубов. Выйдя из заведения, они попросили таксиста отвезти их домой, но не на автомобиле-такси, а на их личном. Мужчина отказал и посоветовал своего коллегу (он оказывал услуги "трезвый водитель"), тот согласился.

Но развезти компанию по домам таксисту не удалось, так как на улице Орджоникидзе автомобиль остановил наряд ГАИ. "Сотрудники сразу же обратили внимание на состояние водителя и усомнились в его трезвости", - рассказали в Госавтоинспекции. Как потом выяснилось, содержание алкоголя в организме этого водителя более чем в 2 раза превышало предельно допустимую норму.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Ему грозят внушительный штраф и лишение права управления на 3 года. Работать таксистом в ближайшие годы он не сможет.-0-