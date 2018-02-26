26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в помещении мусоропровода. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ночь на 25 февраля в одном из многоквартирных домов произошло задымление мусоропровода. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания: после этого в помещении был обнаружен обгоревший мужчина, не подававший признаков жизни.

Следователи установили, что это тело рабочего по комплексной уборке ЖЭСа, обслуживающего дом, где произошло задымление. Мужчина 1962 года рождения хранил в помещении мусоропровода рабочий инвентарь.

"Для установления причин его смерти, а также возгорания планируется проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. По месту работы он характеризуется отрицательно, злоупотреблял спиртными напитками", - отметил Сергей Шершеневич.

По результатам дальнейшей проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему, примут меры для устранения причин и условий, способствовавших данному факту.-0-

Фото УСК по Гродненской области