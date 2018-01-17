В Гродно возросла аварийность на дорогах из-за снегопада

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и на дорогах области из-за снегопада отмечен рост аварийности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно с самого утра идет снег. Это сказалось на состоянии дорожной сети. "В областном центре и на дорогах региона возросло количество аварий. Причиной большинства из них является несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также небезопасный выбор скорости", - сообщили в ГАИ. В частности, на улице Горького автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение. На улице Советских Пограничников бус "Фольксваген" врезался в светофор. Произошли и более серьезные аварии, в том числе с пострадавшими, обстоятельства их сейчас устанавливаются.
На данный момент Госавтоинспекция обеспечивает сопровождение колонн специализированной техники для оперативной и качественной уборки снега.
По сообщениям синоптиков выпадение осадков в виде снега различной интенсивности будет продолжаться весь день, что может отразиться на дорожных условиях. Основные способы предупредить ДТП - правильный выбор скорости и дистанции.-0-
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