22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В августе 2000 года неподалеку от оздоровительного лагеря "Купалинка" в урочище Грандичи было найдено тело 19-летней девушки с многочисленными повреждениями и признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Благодаря появившейся у экспертов возможности определять генотип человека по биологическому материалу удалось установить виновного в убийстве с особой жестокостью. В 2017 году при работе с лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, были отобраны биологические образцы и у 51-летнего жителя Гродно. Анализ образцов совпал с генотипом, выведенным из биологического материала, обнаруженного и изъятого при осмотре места происшествия 18 лет назад.

Мужчина был осужден в 1994 году за убийство на 7 лет, освободился условно-досрочно из тюрьмы в июне 1999 года, а в 2000 году вновь лишил жизни человека. С момента совершения преступления и до выявления его причастности к убийству он вел обычный образ жизни, работал, создал семью.

"Учитывая тяжесть содеянного, суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда он признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, лицом, ранее совершившим умышленное убийство", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

В соответствии с позицией государственного обвинителя обвиняемому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть опротестован и обжалован.-0-