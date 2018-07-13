В Гродно задержали гастролеров-домушников из Бреста

13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали группу гастролеров-домушников из Бреста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемых задержали в подъезде одного из многоквартирных домов. В обеденное время двое мужчин с помощью различных приспособлений пытались попасть в одну из квартир.

"Соседка, девушка 1994 года рождения, заметила это и сообщила в милицию. Прибывшие бойцы ОМОНа задержали подозреваемых. Один из них попытался спрятаться за шкафом, выставленным кем-то из жильцов на лестничную площадку", - сообщили в пресс-службе УВД.

Злоумышленниками оказались жители Бреста 1989 и 1990 годов рождения. Последний ранее судим за совершение кражи. Оба находятся в следственном изоляторе.

Возбуждено уголовное дело. Милиция области отмечает активную гражданскую позицию девушки и благодарит за помощь в раскрытии преступления.-0-

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