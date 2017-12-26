26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержан промышлявший кражами в банках серийный вор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РОВД раскрыта серия краж из офисных помещений банков. 1 ноября неизвестный мужчина вошел в отделение одного из финансовых учреждений, незаметно прокрался в служебный кабинет. Оттуда вышел с добычей в $100 и флеш-картой.

"Уже в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили, что аналогичные преступления совершались и в других городах области. Серия насчитывала десять краж", - рассказали в пресс-службе УВД. В поле зрения сотрудников милиции попал житель Гродно 1984 года рождения. Подозреваемый ранее был судим за кражу.

В беседе с сотрудниками милиции он признался, что выглядеть своим в офисах банков ему помогала харизма. Мужчина заходил в пустые кабинеты, осматривал их и выносил кошельки. Благодаря тому, что многие потерпевшие хранили pin-коды от карточек в кошельке, снять деньги труда не составляло. Сейчас подозреваемый задержан. Его действиям дается правовая оценка.-0-