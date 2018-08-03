3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключен под стражу мужчина, вколовший двум девочкам инъекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В социальных сетях и на порталах появилась информация о том, что якобы в конце июля неизвестный мужчина позвал двух маленьких девочек в подъезд и сделал инъекцию неустановленного вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство). В милиции подчеркнули, что иных обращений подобного характера от жителей Гродно не поступало.-0-