3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключен под стражу мужчина, вколовший двум девочкам инъекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В социальных сетях и на порталах появилась информация о том, что якобы в конце июля неизвестный мужчина позвал двух маленьких девочек в подъезд и сделал инъекцию неустановленного вещества.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство). В милиции подчеркнули, что иных обращений подобного характера от жителей Гродно не поступало.-0-
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