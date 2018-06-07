В Гродно женщина уснула с включенной плитой: в задымленной квартире оказались двое детей

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели предотвратили пожар в многоквартирном жилом доме, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Вечером 6 июня жительница многоэтажки по улице Фомичева сообщила в службу 101, что из соседней квартиры слышится плач ребенка и идет запах гари. К месту происшествия незамедлительно направились подразделения МЧС, работники ОВД и скорой медицинской помощи и специалисты аварийной газовой службы. Из окна квартиры на втором этаже шел дым.
"Дверь была заперта. Спасатели поднялись по лестнице в окно. В квартире находились двое детей шести и полутора лет, а также их спящая мать. Как выяснилось, женщина готовила пищу, поставила кастрюлю на плиту и уснула. Вскоре произошло подгорание пищи и задымление в квартире. Младший ребенок испугался, заплакал и спрятался под кровать", - сообщили в областном управлении МЧС.
Детей в сопровождении бабушки доставили в медучреждение. Сейчас они находятся под наблюдением медработников. Их состояние удовлетворительное.-0-
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