В Хойниках сын истязал своего 89-летнего отца

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об угрозе убийством и истязании 89-летнего жителя Хойников собственным сыном, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В январе текущего года обвиняемый, находясь по месту жительства, в ходе возникшего конфликта угрожал отцу убийством, а затем избил его.
При расследовании уголовного дела проведена работа по выяснению причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. Допросили родственников и соседей потерпевшего, собрали характеризующий материал на обвиняемого, изучили роль социальных служб и работу смотровой комиссии.
Выяснилось, что обвиняемый проживал вместе с отцом в частном домовладении. Нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. С 2008 года мужчина 144 раза привлекался к административной ответственности, в том числе за семейные скандалы в пьяном виде. В соответствии с решением суда в феврале 2012 года обвиняемый был выселен из родительского дома органами принудительного исполнения. Однако через непродолжительное время мужчина самовольно вернулся в дом и стал вновь проживать с отцом, не изменив своего поведения.
На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-
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