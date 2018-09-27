В холле минской гостиницы обнаружили змею

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели отловили змею в минском гостиничном комплексе "Юбилейный", сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о змее поступило в столичное управление МЧС 26 сентября в 18.17. "Она находилась на 4 этаже в холле гостиничного комплекса "Юбилейный" на пр.Победителей, 19. Спасатели отловили пресмыкающегося, им оказался маисовый полоз-альбинос", - проинформировали в управлении.

Сейчас змея находится в зоопарке, где останется до момента, пока не найдется хозяин.-0-