В хостеле Санкт-Петербурга нашли тело погибшего белоруса

Сегодня в полдень российские информационные агентства сообщили о гибели гражданина Беларуси. Сообщение о смерти поступило в отдел МВД по Адмиралтейскому району из хостела "Нельсон".

Стражи правопорядка действительно обнаружили в одной из комнат тело мужчины с кровоподтеками и гематомами. Раны обнаружены на руках и лице. По имеющейся в заведении информации, погибший - это 42-летний гость, прибывший из Беларуси.

Тело погибшего передано в морг для проведения судмедэкспертизы. Установлением точных обстоятельств его гибели займутся следователи.

Будет выяснено, кто мог нанести повреждения и посещал ли мужчину кто-то не из числа постояльцев хостела.