В хостеле Санкт-Петербурга нашли тело погибшего белоруса

Сегодня в полдень российские информационные агентства сообщили о гибели гражданина Беларуси. Сообщение о смерти поступило в отдел МВД по Адмиралтейскому району из хостела "Нельсон".
Стражи правопорядка действительно обнаружили в одной из комнат тело мужчины с кровоподтеками и гематомами. Раны обнаружены на руках и лице. По имеющейся в заведении информации, погибший - это 42-летний гость, прибывший из Беларуси.
Тело погибшего передано в морг для проведения судмедэкспертизы. Установлением точных обстоятельств его гибели займутся следователи.
Будет выяснено, кто мог нанести повреждения и посещал ли мужчину кто-то не из числа постояльцев хостела.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN