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В хозяйстве Бешенковичского района сгорело 50 т соломы

Происшествия 14.10.2018 | 09:46

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве Бешенковичского района (Витебская область) сгорело 50 т соломы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 октября около 14.50. В поле возле деревни Добригоры Бешенковичского района загорелась скирда соломы, принадлежащая местному коммунальному сельскохозяйственному производственному унитарному предприятию, огнем уничтожено 50 т.

Причина пожара устанавливается.-0-

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Бешенковичи, пожар
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