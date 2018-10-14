В хозяйстве Бешенковичского района сгорело 50 т соломы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве Бешенковичского района (Витебская область) сгорело 50 т соломы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 октября около 14.50. В поле возле деревни Добригоры Бешенковичского района загорелась скирда соломы, принадлежащая местному коммунальному сельскохозяйственному производственному унитарному предприятию, огнем уничтожено 50 т.

Причина пожара устанавливается.-0-