В Иваново на прораба заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности на стройке

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново прораб подозревается в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших смерть человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел в райцентре днем 20 июня. Работавший по договору подряда в строительной организации 60-летний местный житель выполнял земляные работы. После выкапывания экскаватором траншеи под канализацию мужчина спустился в нее, чтобы очистить от осыпавшегося песка. В это время с одной стороны грунт обвалился. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медицинских работников.

Ивановским районным отделом Следственного комитета в отношении прораба стройорганизации 1962 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека) УК. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, изучается изъятая техническая документация.-0-