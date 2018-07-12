12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе автомобиль сбил двух шестилетних девочек, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай на дороге произошел сегодня в 12.20 в деревне Сочивки. По предварительной информации, 32-летний житель деревни Сычево ехал на автомобиле "Мерседес" по ул. Партизанской. На закруглении дороги вправо водитель начал обгонять трактор и наехал на двух шестилетних девочек, которые без сопровождения взрослых находились у края проезжей части по ходу движения машины.

В результате дети с тяжелыми травмами госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-