В Ивановском районе легковушка врезалась в строящийся дом

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области легковой автомобиль врезался в строящийся дом, сообщили БЕЛТА в отделении ГАИ Ивановского РОВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 28 мая в деревне Молодово. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген" управлял местный житель. На Т-образном перекрестке водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в угол строящегося частного дома. От удара кирпичная кладка частично разрушилась.
В результате ДТП никто не пострадал, водитель отказался от госпитализации.
Проводится проверка.-0-
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