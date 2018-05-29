В Ивановском районе легковушка врезалась в строящийся дом

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области легковой автомобиль врезался в строящийся дом, сообщили БЕЛТА в отделении ГАИ Ивановского РОВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 28 мая в деревне Молодово. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген" управлял местный житель. На Т-образном перекрестке водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в угол строящегося частного дома. От удара кирпичная кладка частично разрушилась.

В результате ДТП никто не пострадал, водитель отказался от госпитализации.

Проводится проверка.-0-

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