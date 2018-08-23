В Ивацевичском районе подросток на мотоцикле сбил велосипедистку

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе подросток на мотоцикле сбил пожилую велосипедистку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 августа около 20.00 в деревне Краи. По предварительной информации, за рулем мотоцикла "Минск" находился 16-летний местный житель. Двигаясь по одной из улиц, подросток сбил 63-летнюю велосипедистку из деревни Гутка. Пострадавшую женщину с травмами госпитализировали в Ивацевичскую райбольницу.
Проводится проверка. Установлено, что бесправник катался на незарегистрированном мотоцкиле.-0-
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