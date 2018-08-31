31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сгорело 130 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 29 августа в 5.25 в д. Гортоль. От сторожа молочно-товарной фермы местного ОАО поступило сообщение о том, что горит сеносклад. Под навесом для хранения грубых кормов находилось 239 т сена нынешнего укоса. К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение прессованного сена. Спасателям понадобилось два часа, чтобы ликвидировать пожар.

Огнем повреждено 130 т сена, до 109 т огонь не добрался. Причина пожара устанавливается.-0-