7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сгорело 69 т сена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел 6 сентября около 17.20 в деревне Гортоль в навесе для хранения грубых кормов 1980 года постройки. "Строение каркасного типа размерами 25 на 100 м принадлежит ОАО. Общая загрузка 79 т. Огнем повреждено 69 т, не повреждено 10 т сена укоса 2018 года", - проинформировали в МЧС.
Причина пожара устанавливается.-0-
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