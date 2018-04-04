В Ивьевском районе пенсионер до смерти избил металлической тростью супругу

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства пенсионерки в Ивьевском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сообщение об убийстве 73-летней жительницы деревни Лепешки Ивьевского района поступило 15 января от одной из соседок.

Выбывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело жертвы с многочисленными повреждениями. После проведения следственных, процессуальных и оперативно-разыскных действий подозрения в совершении преступления пали на ранее несудимого 79-летнего супруга.

"Орудием совершения убийства признана металлическая трость. По заключению экспертов, ею, руками, ногами, а также другими предметами пенсионер нанес супруге не менее 22 ударов, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения", - отметил Сергей Шершеневич. Мотивом преступления стала ссора, возникшая на почве неприязненных отношений. Кроме того, в момент совершения преступления пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время расследования были допрошены родственники и соседи пенсионеров. Исследованы следы и предметы, обнаруженные и изъятые с места преступления. Произведены судебно-медицинская и криминалистические экспертизы. Собраны материалы, характеризующие личность подозреваемого.

С учетом всех обстоятельств по результатам расследования ему предъявлено обвинение в убийстве заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью (п.п. 2 и 6 ч.2 ст.139 УК). Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-

Фото УСК по Гродненской области.