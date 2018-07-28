В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе пятилетний мальчик попал в реанимацию после попытки прокатиться на цистерне, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент с ребенком произошел вечером 27 июля в д.Лелюки. "Отдыхавший у бабушки пятилетний мальчик играл один во дворе рядом с открытой калиткой. В какой-то момент он заметил едущий по дороге трактор с цистерной. Водитель трактора тоже увидел ребенка и предусмотрительно снизил скорость, - рассказали в ГАИ. - Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика, он решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней. Однако детской силы не хватило, ребенок не удержался и упал. Водитель, увидев это, тут же остановился".

При падении мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.-0-