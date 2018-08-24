В Ивьевском районе сгорело 40 т соломы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе Гродненской области сгорело 40 т соломы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о возгорании скирды соломы в поле возле деревни Грушанцы поступило спасателям сегодня в 2.56. В результате пожара уничтожено 40 т соломы. Предполагаемая причина инцидента - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Всего за минувшие стуки в Гродненской области произошло 5 пожаров. В Щучинском районе при пожаре погиб человек.-0-
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