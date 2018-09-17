В Ивьевском районе спасатели достали из колодца мужчину

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе спасли упавшего в колодец мужчину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Утром 17 сентября жительница деревни Дробыши Ивьевского района сообщила о том, что в колодец упал ее приятель. Самостоятельно он выбраться не может. Предположительно, мужчина 1978 года рождения упал в колодец, когда вынимал ведро с водой. Глубина колодца - около 7 м, уровень воды - около 3 м.
"До обнаружения пострадавший около 20 минут пробыл по шею в воде, держась за металлический трос с ведром. Командир отделения спасателей Юрий Федорович обвязался веревкой и по лестнице-штурмовке спустился в воду, затем обвязал специальным узлом мужчину и помог ему выбраться из колодца", - сообщили в областном управлении МЧС.
Спасательная операция заняла около пяти минут. С диагнозом "сильное переохлаждение" пострадавшего госпитализировали.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.493 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.138 BYN