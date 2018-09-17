В Ивьевском районе спасатели достали из колодца мужчину

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе спасли упавшего в колодец мужчину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 17 сентября жительница деревни Дробыши Ивьевского района сообщила о том, что в колодец упал ее приятель. Самостоятельно он выбраться не может. Предположительно, мужчина 1978 года рождения упал в колодец, когда вынимал ведро с водой. Глубина колодца - около 7 м, уровень воды - около 3 м.

"До обнаружения пострадавший около 20 минут пробыл по шею в воде, держась за металлический трос с ведром. Командир отделения спасателей Юрий Федорович обвязался веревкой и по лестнице-штурмовке спустился в воду, затем обвязал специальным узлом мужчину и помог ему выбраться из колодца", - сообщили в областном управлении МЧС.

Спасательная операция заняла около пяти минут. С диагнозом "сильное переохлаждение" пострадавшего госпитализировали.-0-