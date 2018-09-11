В Ивьевском районе в поле сгорел трактор

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе при работе в поле загорелся трактор, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что в поле неподалеку от деревни Синявщина горит трактор МТЗ-3022 с плугом, поступило вечером 10 сентября.
Техника загорелась, когда механизатор проводил вспашку поля. Мужчина попытался справиться с загоранием с помощью огнетушителя и подручных средств, однако ему это не удалось.
Пожар потушили сотрудники МЧС. Огнем повреждены кабина трактора, моторный отсек и колеса. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.-0-
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