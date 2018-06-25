25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах автомобиль сбил девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 23 июня около 13.50. 36-летняя женщина-водитель"Тайоты" совершила наезд на 9-летнего пешехода, который пересекал с велосипедом проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Калинковичскую центральную райбольницу.-0-