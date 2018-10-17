В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах пенсионерка избила мужа доской, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Семейная ссора произошла 13 октября. Установлено, что вечером после совместного распития алкоголя пенсионерка 1959 года рождения избила доской 56-летнего супруга. Мужчину 14 октября с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где 16 октября он умер.
Пенсионерка задержана.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4458 BYN
|2.433 BYN
|2.44 BYN
|USD
|2.1112 BYN
|2.103 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2211 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN