В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах пенсионерка избила мужа доской, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Семейная ссора произошла 13 октября. Установлено, что вечером после совместного распития алкоголя пенсионерка 1959 года рождения избила доской 56-летнего супруга. Мужчину 14 октября с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где 16 октября он умер.

Пенсионерка задержана.-0-