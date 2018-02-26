В Калинковичском районе "Ауди" вылетела с трассы и врезалась в дерево: водитель погибла

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе "Ауди 100" вылетела с трассы и врезалась в дерево, водитель погибла, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 24 февраля примерно в 16.35 на 29-м км автодороги Калинковичи - Брагин - Комарин. За рулем находилась 38-летняя женщина. Водитель не учла погодные условия и неправильно выбрала скорость, из-за чего не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.-0-