В Калинковичском районе "Ауди" вылетела с трассы и врезалась в дерево: водитель погибла

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе "Ауди 100" вылетела с трассы и врезалась в дерево, водитель погибла, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 24 февраля примерно в 16.35 на 29-м км автодороги Калинковичи - Брагин - Комарин. За рулем находилась 38-летняя женщина. Водитель не учла погодные условия и неправильно выбрала скорость, из-за чего не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.-0-
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