28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе автомобиль переехал лежавшего на проезжей части мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 27 февраля около 22.15 вблизи деревни Антоновка. Установлено, что 22-летний житель агрогородка Горбовичи, управляя автомобилем "Киа", совершил наезд на лежавшего на проезжей части жителя Наровли 1985 года рождения. От полученных травм мужчина скончался. Световозвращающими элементами он не был обозначен.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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