В Калинковичском районе при буксировке мотоблока оборвался трос - погиб водитель

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе при буксировке мотоблока оборвался трос, в результате чего погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в полдень 2 января вблизи д. Рудня Горбовичская. Установлено, что 59-летний водитель "Фольксвагена" буксировал мотоблок под управлением 79-летнего мужчины. "В какой-то момент произошел обрыв буксировочного троса. Водитель мотоблока пытался объехать автомобиль, однако избежать столкновения не удалось", - прокомментировали в УГАИ.

В результате водитель мотоблока упал на проезжую часть и получил тяжелые травмы. Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Калинковичской центральной райбольницы, где вечером того же дня скончался.-0-