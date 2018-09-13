13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сгорело 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 12 сентября около 20 часов. На поле вблизи д. Сушки загорелись две скирды соломы в рулонах укоса нынешнего года, принадлежащие местному ОАО. Скирды размером 10х100 м каждая полностью уничтожены огнем.

Причина пожара устанавливается. -0-