В Каменецком районе устанавливают обстоятельства ДТП с участием 16-летнего байкера

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе следствие устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 6 августа около 10.10. Автомобиль "Киа" под управлением гражданина России 1992 года рождения двигался по трассе Р98 Песчатка - Дмитровичи - Клепачи - Лысково - Свислочь и на 50-м км столкнулся с мотоциклом "Минск" под управлением жителя Каменца 2001 года рождения. В результате ДТП мотоциклист получил тяжкие телесные повреждения. Он в реанимации.

Каменецким районным отделом Следственного комитета в отношении водителя "Киа" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены экспертизы.-0-