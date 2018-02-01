1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце двое мужчин получили ожоги из-за вспышки газовоздушной смеси в гараже, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 31 января. Около 20.00 двое мужчин заменяли фильтр грубой очистки в редукторе газового оборудования, расположенном под двигателем легкового автомобиля "Ауди А6". Предварительно, в результате искры от металлического инструмента произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Для предотвращения возможного возгорания автомобиля мужчины применили порошковый огнетушитель ОП-5.

В результате хозяин гаража 1984 года рождения с предварительным диагнозом "термические ожоги 1,2 степени головы, обеих рук, спины (17% тела), алкогольное опьянение" и его гость 1986 года рождения с предварительным диагнозом "термические ожоги 1,2 степени головы, обеих рук (10% тела), алкогольное опьянение" госпитализированы в Каменецкую ЦРБ. Состояние пострадавших удовлетворительное.

В результате вспышки видимых повреждений конструкций гаража нет, автомобиль и одежда на пострадавших не повреждены. Причина инцидента устанавливается.-0-