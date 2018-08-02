2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре имени Калинина в Гомеле произошло возгорание электропроводки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня около 11.00. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, горела скрытая электропроводка в стене (коробах) одного из помещений здания. Все работники находились на улице, в здании кинотеатра посетители отсутствовали, отметила Мария Клезович.

В результате возгорания повреждены 2 пог.м электропровода в коробе. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.-0-