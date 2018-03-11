В Кировском районе под тяжестью снега обрушилась крыша на МТФ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе под тяжестью снега обрушилась крыша на молочно-товарной ферме, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 10 марта на МТФ ОАО "Кировский райограпромтехснаб" в деревне Пацева Слобода Кировского района Могилевской области. Информация о происшествии поступила в 9.23. Обрушилось 180 кв. м конструкций стропильной системы шиферной кровли на железобетонное перекрытие кирпичного здания 1970 года постройки.

"Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения - тяжесть снеговой нагрузки", - отметили в МЧС.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС