2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе столкнулись фура и микроавтобус, один человек погиб, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

ДТП произошло 1 ноября около 20.45 минут вблизи деревни Столпище. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 25-летнего жителя Могилева двигался по автодороге Бобруйск-Могилев. Находясь на 100-м км автодороги, водитель фуры не учел дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением 52-летнего жителя деревни Ольшаны Столинского района. В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, а ехавшая с ним в качестве пассажира 45-летняя супруга с травмами госпитализирована в учреждение здравоохранения.

В отношении водителя фуры Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. На момент ДТП он был трезв. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены судебно-медицинские, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.

В целях установления всех обстоятельств происшествия следователи обращаются к гражданам, ставшими свидетелями ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области (80222)23-05-00, (80222)29-80-06 (круглосуточно).-0-