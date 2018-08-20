В Кировском районе заблудившийся мужчина провел ночь в лесу

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Знакомая мужчины 19 августа в 21.57 сообщила в МЧС о том, что он потерялся в лесу у д.Скачек. "Для поисков были задействованы сотрудники РОВД и спасатели с собаками Республиканского отряда специального назначения МЧС. Примерно в 5.00 мужчина был обнаружен при обследовании леса. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался", - рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают о том, что надо заранее готовиться к походам в лес, сообщать родным о планируемом времени возвращения. С собой обязательно нужно взять заряженный мобильный телефон, воду, а при необходимости и лекарства. Перед тем как отправиться за грибами и ягодами, не лишним будет изучить карту местности.

Подробнее о правилах безопасности можно прочесть в разделе "Будь готов!" на сайте МЧС, а тест "Если заблудились в лесу" в мобильном приложении "Помощь рядом" поможет проверить и закрепить знания.-0-