В Клецком районе при пожаре в жилом доме эвакуированы 11 человек

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, 11 жильцов эвакуированы, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании квартиры в агрогородке Яновичи в службу спасения поступило 10 февраля в 16.11. Произошло сильное задымление на втором этаже (дом 3-этажный). Хозяин 1973 года рождения погиб. Со слов соседей, он проживал один.

Работники МЧС из расположенной выше квартиры с помощью выдвижной трехколенной лестницы спасли молодую женщину и ее малолетнего сына, пенсионерку из этой же квартиры с использованием маски вывели по лестничным маршам.

В результате пожара выгорела комната 4х4 м, оказались закопчены стены. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-