В Кобрине пьяный водитель протаранил автомобиль ГАИ и еще две легковушки

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине пьяный водитель протаранил три автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 8 апреля около 19.30. Во время патрулирования внимание инспекторов привлек "Ауди А4". Заметив служебную машину ГАИ, водитель резко изменил направление движения. С включенными проблесковыми маячками правоохранители последовали за ускоряющимся авто. Нарушитель пытался скрыться во дворах. Когда автомобили поравнялись, водитель "Ауди" намеренно врезался в правый бок патрульной машины. Кроме того, при задержании он оказал стражам порядка сопротивление, повредил еще две легковушки, въехал в железобетонное ограждение.

Как выяснилось, за рулем находился местный житель. От прохождения освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлены шесть протоколов по ч.6 и ч.7 ст.18.14 (нарушение требований дорожной разметки и правил маневрирования), ч.8 ст.18.14 (нарушение правил обгона), ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения), ч.3 ст.18.21 (невыполнение неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование), ч.5 ст.18.22 (нарушение иных ПДД) и ч.4 ст.23 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей) КоАП.

Нарушителю 10 апреля исполнится 32 года. Свой день рождения он встретит в изоляторе временного содержания, где дожидается судебного заседания.-0-