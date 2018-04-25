В Кобрине рыбак утонул в пруду городского парка

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине рыбак утонул в водоеме городского парка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 24 апреля около 10.20. В городском парке им. Суворова рыбачил 31-летний местный житель, в какой-то момент он упал в воду. Глубина в этом месте составляет примерно полметра, однако мужчина не выбирался на берег. Это заметили другие рыбаки и попытались помочь пострадавшему. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи также проводила реанимационные мероприятия, однако кобринчанин скончался. По предварительной информации, мужчина упал в воду из-за ухудшения самочувствия.

С начала года на водоемах Брестской области погибли семь человек, в том числе один ребенок. Спасены также семь человек, из них один ребенок.-0-